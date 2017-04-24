Якутск, 24 апреля, 2017, 07:03 — ИА Регнум. В Якутии предусмотрели меры поддержки многодетных матерей. Теперь жительницы республики, у которых 7 детей, единовременно получат 50 тыс. рублей, 8 — 75 тыс., 9 — 100 тыс., а 10 и более — 1 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Размер финансовых выплат прописан в указах главы региона Егора Борисова, которыми для многодетных матерей вводятся знаки республики «Мать-героиня» и «Материнская слава» I, II и III-й степени.

В соответствии с указом, получить выплату в миллион рублей мать-героиня может при условии рождения десятого ребёнка не ранее 2000 года. Кроме того, ни один из её детей не должен быть судим. Препятствием к получению статуса матери-героини является также лишение её родительских прав хотя бы в отношении одного ребёнка. Считать будут детей до 23 лет, в том числе усыновлённых (при условии, что они в семье более 3 лет).

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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии принимается закон, которым семьям с тремя детьми предлагается получить социальные выплаты на приобретение жилья вместо земли. Судя по расходам на реализацию законопроекта, речь идёт о выплатах в 286,5 тыс. рублей. Деньги будут предлагаться только тем, кто стоит не только в очереди за землёй, но и на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.