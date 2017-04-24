Сеул, 24 апреля, 2017, 06:22 — ИА Регнум. В Южной Корее появилась передвижная радарная установка для обнаружения артиллерийских позиций КНДР. Как сообщило южнокорейское управление по закупкам вооружений, Сеул разработал соответствующее усовершенствованное оружие, передает Russia Today.

SKYSURV MSSR в Южной Корее Softce]

Отмечается, что последние испытания радарной установки проводились в апреле текущего года. В ходе этих мероприятий были выполнены все оперативные задачи вооружённых сил. Установку признали пригодной для боевых действий.

Задача новой радарной системы — обезвреживание дальнобойной артиллерии Северной Кореи и обеспечение независимости Сеула. Установку введут в эксплуатацию в 2018 году.

Ранее в интервью «Вести.Ru» Анатолий Торкунов, академик РАН, ректор МГИМО МИД России отмечал, что и Южная Корея, и Северная Корея «вооружены до зубов». В Южной, например, расположены американские базы. Что же касается расходов, то в этом плане Сеул значительно опережает Пхеньяна, считает эксперт.

ИА REGNUM сообщало, что 22 апреля США и Япония начали совместные учения к югу от Корейского полуострова. Таким образом Вашингтон и Токио хотят воздействовать на Пхеньян, чтобы он не проводил новые ядерные испытания.

В свою очередь, в Северной Корее заявили, что могут ударить американской авианосной группе и таким образом потопить суда США. Также позднее газета «Тона ильбо» писала, что Северная Корея может провести шестые по счету ядерные испытания в любой момент.