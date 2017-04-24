Углегорск, Сахалинская область, 24 апреля, 2017, 06:21 — ИА Регнум.

Поздно вечером 22 апреля в многоквартирном доме в сахалинском Углегорске внезапно вспыхнула кровля. Люди эвакуированы, пожарные подняты по тревоге. Аналогичный случай имел место 13 апреля в Холмске, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fizportal.ru Пожар

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В пострадавшем от пожара доме 64 квартиры, в которых проживают 110 человек. Огонь повредил кровлю на площади 600 квадратных метров. К счастью, пожарным удалось не допустить перехода пламени на квартиры.

По поручению губернатора Сахалина Олега Кожемяко в Углегорск экстренно выехал зампред правительства Александр Житков, возглавляющий региональную комиссию по ЧС.

В ближайшие часы планируется начать просушку квартир — они залиты водой. Для этого к пострадавшему от огня зданию доставлено 30 тепловых пушек.

Местный бюджет возьмет на себя компенсацию ущерба пострадавшим. Выплаты планируется начать уже сегодня.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичный пожар в многоквартирном доме произошел 13 апреля в другом сахалинском городе — Холмске. Там также внезапно поздно вечером вспыхнула кровля. Пострадавших нет, но восстановление кровли, выплаты компенсаций обойдутся бюджету в копеечку.