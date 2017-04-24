Пекин, 24 апреля, 2017, 06:02 — ИА Регнум.

Специальный посланник КНР по Сирии Се Сяоянь заявил 23 апреля в египетской столице, что политическое соглашение и мирные переговоры являются единственным способом решения сирийского кризиса, передает агентство «Синьхуа».

Russian.cri.cn Специальный представитель КНР по Сирии Се Сяоянь

В разговоре с представителями египетских и китайских СМИ в Каире, посланник заявил, что Китай не видит быстрых рецептов решения сирийского кризиса, подчеркивая также, что военный подход не является решением.

Се Сяоянь находится с официальным визитом в Египет, где он встретился с представителями МИД страны, с которыми обсудил возможные варианты решения сирийского кризиса.

«Египет является ключевым игроком по сирийской проблеме, а также стратегическим партнером США и играет очень деятельную и конструктивную роль», — заявил Се.

Он подчеркнул, что крайне важно КНР и Египту поддерживать контакты, а также обмениваться точками зрения и проводить переговоры касательно мер, необходимых в тот или иной момент для продвижения вперед.

Говоря о ситуации в Сирии, он заявил, что ситуация остается напряженной и неустойчивой, что особенно стало заметно после химической атаки в Идлибе, в результате которой погибло множество сирийцев.

«Ключевая позиция Китая по этом поводу следующая: мы твердо и однозначно осуждаем использование химического оружия любой страной или организацией, а также индивидуумом при любых обстоятельствах, в любом месте и в любое время» — заявил Се, добавив, что Китай призывает к независимому, непредвзятому, профессиональному и прозрачному расследованию случая применения химического оружия, дабы выявить преступников и наказать их в строгой соответствии с международными нормами.

«Важно начать расследование, однако информация от команды, им занимающейся, должна быть точной, независимой и взвешенной, чтобы обеспечить его авторитетность, при этом, выводы должны быть подкреплены неопровержимыми доказательствами и подтвержденными фактами», — подчеркнул он.

Се также отметил, что стороны сирийского конфликта должны придерживаться принципа мирных переговоров и политического решения конфликта в целях достижения взаимопонимания, а также «жертвовать чем-либо, когда эти жертвы необходимы».

Напомним, что о необходимости проведения тщательного расследования применения химического оружия в Сирии высказался также и председатель КНР Си Цзиньпин во время своего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Китайский политик также подчеркнул необходимость проведения тщательного и независимого расследования прежде чем делать такие-либо выводы и предпринимать действия.