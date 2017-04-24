Вашингтон, 24 апреля, 2017, 05:54 — ИА Регнум. США необходима стена на границе с Мексикой, поэтому Вашингтон хочет, чтобы правительство соседней страны выделило средства на этот проект. С соответствующим заявлением выступил глава Минюста США Джефф Сешнс в интервью телеканалу ABC News.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Представитель ведомства отметил, что не вовлечен в споры по поводу того, какое количество средств должно быть выделено на создание стены на американо-мексиканской границе. Однако Сешнс подчеркнул, что Соединенным Штатам необходим этот барьер.

«Это позволит нам сдержать обещание, которое президент дал американцам. Это то, чего они хотят», — сказал глава министерства юстиции США.

При этом, по его словам, в любом случае мексиканские власти заплатят за стену на границе, которую хочет построить американская сторона. Сешнс сказал, что не ждет от Мексики напрямую денег на реализацию проекта. Однако всегда есть способы, которые США могут применить в ситуации с торговлей, чтобы получить деньги на строительство этой же стены.

«Никаких сомнений», — уверил министр.

Ранее ИА REGNUM писало, что президент США Дональд Трамп активно высказывался о необходимости создания разграничения на границе с Мексикой. В связи с этим глава министерства национальной безопасности Джон Келли заявил, что американский лидер будет активно продавливать этот проект и пытаться добиться от законодателей выделения средств на строительство стены.