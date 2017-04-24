Пекин, 24 апреля, 2017, 05:29 — ИА Регнум. Курс китайской валюты укрепился на 150 базисных пунктов по отношению к доллару США, передает 24 апреля агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс национальной валюты Китая на понедельник достиг 6,8673 юаней за доллар США. При этом, юань на протяжение последних месяцев показывает существенные колебания курса, которые власти Китая объясняют масштабной структурной реформой, проводимой с 2015 года.

Задачей реформы является совершенствование методики расчета паритетного курса валюты к доллару США в рамках реформирования модели национальной экономики. На курс также влияет «неразумная» инвестиционная деятельность некоторых китайских игроков, которая ведет к оттоку капитала, и, как следствие, падению курса юаня, как об этом говорят власти Поднебесной. Однако, ряд иностранных экономистов, преимущественно из США и Великобритании уверены, что Китай целенаправленно понижает курс своей валюты, чтобы получить экспортные преимущества.