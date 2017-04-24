Владивосток, 24 апреля, 2017, 04:31 — ИА Регнум. Экологический туризм сегодня является важным инструментом устойчивого развития территорий: он способствует не только развитию отрасли, но и служит мотивацией для сохранения природного богатства. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявила директор Туристско-информационного центра Приморья Дарья Гусева. По её словам, в крае насчитывается свыше 30 направлений и мест для проведения экологических экскурсий для российских и иностранных туристов.

Сихотэ-Алинский заповедник Амурский тигр

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Сихотэ-Алинский заповедник Бухта Амгу

«Территорию Приморского края можно назвать одним большим заповедником, который очаровывает своей красотой любого приезжего туриста, особенно иностранца, — уверена Дарья Гусева. — Не стоит забывать, что суть экологического туризма заключается в бережном отношении к местным объектам флоры и фауны, поэтому, чем больше мест в Приморье будут сохранены в первоначальном виде, тем лучше будет, как для жителей самого региона, так и для туристического сектора экономики».

На сегодняшний день в туристические маршруты для российских и иностранных граждан включены свыше 30 направлений и мест Приморья. В большинстве своём это природные памятники и заповедные места.

Сихотэ-Алинский заповедник Село Благодатное

В программы экскурсий входят бухты Экспедиции, Рейд Паллада, Анна, Рифовая, Средняя, Петуха и Слона, Окуневая, Триозерье, Спокойная. Для посещений открыто большое количество живописных островов: Путятина, Лисий, Петрова, Посьет, Краббе, Желтухина, Рикорда, Рейнеке, Сибирякова, Попова и Русский. Туристические маршруты включают в себя естественные водопады: Кравцовские, Смольные, Горбатый, Беневский, Стеклянуха и Алексеевский.

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По словам директора Туристско-информационного центра Приморья, большой популярностью у туристов пользуются созданные природой хребет Чандалаз, Посьетский грот, Песчаная коса Назимова, ущелье Щеки Дарданеллы, древние рифы Брат и Сестра. Неотъемлемой частью экологического туризма также являются Лазовский и Сихотэ-Алинский заповедники.

Сихотэ-Алинский заповедник Долина реки Средней Амгу

«Центральный Сихотэ-Алинский хребет является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, чем мы очень гордимся, — добавила Дарья Гусева. — Многие эксперты смотрят на туризм в Приморье с разных сторон. Кто-то говорит, что туризма не будет, пока нет инфраструктуры. Кто-то говорит, что ценный клад для туристов со всего мира — это и есть дикая природа края. Развитие туризма, естественно, подразумевает дальнейшее благоустройство инфраструктуры, но пока для многих природные объекты являют собой уникальный туристический потенциал, не подверженный влиянию издержек цивилизованного мира».