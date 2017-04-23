Париж, 23 апреля, 2017, 23:44 — ИА Регнум.

Лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен получила большинство голосов избирателей в департаменте Вогезы, распложенном на северо-востоке Франции, сообщает Le Figaro.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

По данным МВД страны, в этом департаменте за неё проголосовало 29,12% граждан страны. За Ле Пен следует Эммануэль Макрон, которому отдали предпочтения 19,87% избирателей.

В свою очередь, в департаментах Канталь и Арьеж лидируют Макрон и лидер «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон.