Вашингтон, 23 апреля, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Глава Белого дома Дональд Трамп по итогам первых 100 дней работы стал самым непопулярным лидером страны с 1945 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Langer Research Associates для телеканала ABC News и газеты The Washington Post.

Gage Skidmore Президент США Дональд Трамп

«42% граждан США одобряют работу Трампа в качестве президента страны, в то время как 53% — не одобряют», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результат действующего главы Белого дома оказался значительно ниже, чему у предыдущих президентов США. В то же время большинство тех, кто голосовал на выборах США за Трампа, по-прежнему одобряют его работу на высшем государственном посту.

Против нынешнего президента США все также продолжают выступать сторонники представителя Демократической партии Хиллари Клинтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп победил на выборах президента в США в ноябре 2016 г. Инаугурация нового главы Белого дома состоялась 20 января 2017 г. в Вашингтоне.

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