Париж, 23 апреля, 2017, 22:40 — ИА Регнум.

Лидер правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен заявила, что первый этап, который должен привести граждан Франции к власти, пройден, сообщает BFMTV в своем Twitter.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

«Первый этап, который должен привести французов в Елисейский дворец пройден», — отметила Ле Пен.

«Это исторический результат», — добавила она.

Напомним, 23 апреля завершился первый тур выборов президента Франции, на данный момент в гонке лидируют бывший министр экономики Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.

Успех этих кандидатов стал причиной выхода на акции протеста активистов-антифашистов, выступающих против их победы.