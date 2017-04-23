Париж, 23 апреля, 2017, 22:32 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд в ходе телефонной беседы поздравил бывшего министра экономики страны Эммануэля Макрона с победой в первом туре президентских выборов. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) на своей странице в соцсети Twitter.

ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Олланд поздравил Макрона», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. По предварительным данным exit poll, во втором туре встретятся лидер «Народного фронта» Марин Ле Пен и основатель движения «Вперед» Эмманюэль Макрон.

Второй тур голосования во Франции состоится 7 мая.

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