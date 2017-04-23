Париж, 23 апреля, 2017, 22:29 — ИА Регнум.

Группы активистов-антифашистов вышли на акции протеста против победы лидера правой партии Франции «Национальный Фронт» Марин Ле Пен, сообщает France New 24 в своем Twitter.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

Напомним, 23 апреля во Франции проходит первый тур президентских выборов. В них участвуют бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон, бывший глава министерства экономики Эммануэль Макрон и другие.

Гонку за кресло главы Елисейского дворца возглавляет, по последним данным, Эммануэль Макрон.