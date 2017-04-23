Париж, 23 апреля, 2017, 21:59 — ИА Регнум. Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен лидирует в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют первые официальные данные МВД страны.

ИА REGNUM Марин Ле Пен

По данным после подсчета 3,76 млн голосов, Ле Пен на выборах во Франции набирает 24,15%.

Второе место пока занимает основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон, набравший 21,43% голосов. Кандидат от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон расположился на третьей позиции (20,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов.

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