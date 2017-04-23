Москва, 23 апреля, 2017, 19:57 — ИА Регнум.

Подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе мог быть провокацией, направленной на срыв урегулирования конфликта. Об этом говорится в заявлении МИД России, обнародованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Мониторинговая миссия ОБСЕ

«Подобные инциденты и общая эскалация напряженности выгодны тем, кто не заинтересован в выполнении политических, экономических и гуманитарных положений минского «Комплекса мер», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также добавили, что власти РФ, возмущенные этой циничной акцией, призывают обеспечить безопасность для наблюдателей ОБСЕ.

«Призываем провести тщательное и объективное расследование и привлечь виновных к ответственности», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ подорвался на фугасе в районе села Пришиб в Луганской Народной Республике (ЛНР) 23 апреля. В результате ЧП погиб один представитель миссии (гражданин США), еще двое получили ранения.

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