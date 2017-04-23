Донецк, 23 апреля, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Власти Украины пытаются втянуть «третью силу» в конфликт в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщил глава ДНР Александр Захарченко, комментируя подрыв автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в ЛНР.

DenTVinform Official Stream Захарченко Александр Владимирович

«Со времени поражения в первой военной кампании Киев всеми силами старался втащить в наш конфликт третью силу, то есть иностранцев, — говорит глава республики. — Будь то миротворцы или международные полицейские силы».

Захарченко считает, что властям Украины нужна «третья сила» для того, чтобы иметь возможность устраивать провокации международного уровня.

«Втащить третью силу не получилось и Киев нанес удар по иностранцам из миссии ОБСЕ, — сказал глава ДНР. — К сожалению, провокация украинской стороне удалась».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля в районе села Пришиб в Луганской Народной Республике (ЛНР) подорвался на фугасе автомобиль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. В результате ЧП погиб один представитель миссии, еще двое получили ранения.

Читайте также: Плотницкий призвал ОБСЕ согласовывать маршруты передвижения в Донбассе

Читайте также: Инцидент с автомобилем ОБСЕ обсудят на встрече Контактной группы по Украине