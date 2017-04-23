«Манчестер Юнайтед» переиграл «Бернли» в матче АПЛ
Лондон, 23 апреля, 2017, 19:15 — ИА Регнум. Футболисты «Бернли» на своем поле уступили «Манчестер Юнайтед» в матче тридцать четвертого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Терф Мур» в Бернли, завершилась со счетом 0:2.
(сс) AnnRos
Футбол
В составе гостей голевыми действиями отметились Антони Марсьяль и Уэйн Руни.
После этого матча в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 63 очка. Клуб «Бернли», набравший 36 баллов, находится на пятнадцатой позиции.
Английская Премьер-лига. 34-й тур
«Бернли» (Бернли) — «Манчестер Юнайтед» (Манчестер) — 0:2 (0:2).
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