Самара, 23 апреля, 2017, 19:10 — ИА Регнум. Утром 23 апреля самарские власти предприняли попытку помешать проведению разрешенной судом протестной акции на проспекте Ленина. Но, несмотря на это, первый социальный марш против отмены льгот пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина состоялся. По окончании шествия был задержан полицией один из его организаторов — депутат Самарской губернской думы от фракции КПРФ Михаил Матвеев, сообщает ИА REGNUM.

Самарское реготделение КПРФ Тысячи самарцев вышли на марш протеста 23 апреля 2017 года

Перед началом социального марша Матвеев сообщил в соцсетях и своем блоге, что 23 апреля около 11:00 на месте проведения акции выгружают строительную технику.

«Видимо Фурсов (глава Самары Олег Фурсов, прим. ИА REGNUM) решил, что надо срочно разломать вполне новый асфальт. Похоже, в Белом доме приняли решение любой ценой не допустить марша, несмотря на то, что его законность подтверждена судом. Они уверены, что им всё сойдет с рук в российских судах, но сойдет ли в Европейском — посмотрим. В этой ситуации поведение чиновников «команды созидания» понятно. Они готовы собственными руками разогнать шествие (а если надо ‑ и давить) пенсионеров, лишь бы нигде в новостях не мелькнул плакат «Меркушкина в отставку!». А вот как будет вести себя полиция — это для нас основной вопрос», — написал Матвеев (стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

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Участники законной демонстрации, в которой приняло участие около трех тысяч человек, прошли по тротуару проспекта Ленина от музея «Самара Космическая» до площади Героев 21 армии с транспарантами «Путин, защити нас от экстремизма Меркушкина!», «Верните льготы ветеранам! Хватит экстремизма!», где депутат фракции КПРФ Михаил Матвеев зачитал резолюцию. Позже парламентарий написал в соцсетях, что его задержала полиция. В социальной сети он вел прямую трансляцию составления протокола об административном правонарушении.

«Вменяют 20.2, по слухам хотят арестовать, иначе не было бы в выходной день такой спешки. Сейчас везут в Октябрьский суд, кто может с паспортом, подойдите, свидетели демонстрации нужны!», — написал Матвеев на своей странице в социальной сети.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 апреля Ленинский районный суд Самары удовлетворил иск депутата Самарской губернской думы Михаила Матвеева к мэрии Самары и главе города Олегу Фурсову, отказавшим организаторам в проведении социального марша пенсионеров 23 апреля в центре Самары по указанным в заявке адресам, и вынес решение — устранить нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, таким образом, действия властей, запрещающих протестную акцию, были признаны незаконными.

«Необычная ситуация для самарских судов, городская общественность в шоке, в городе революционная ситуация. Администрация Самары настолько грубо и небрежно отнеслась к тому, чтобы нам отказать, что у суда при всем желании не осталось возможности встать на сторону мэрии», — прокомментировал Матвеев.

Как отметил политик, впервые за многие годы протестное шествие с транспарантами пройдет по проезжей части в центре Самары, для этого будет перекрыто движение транспорта. Организаторы акции — депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Максим Федоров из Октябрьского райсовета. Количество заявленных участников — 300 человек, но организаторы напоминают, что на прошлую акцию протеста пришло около 4 тыс. самарцев.

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Напомним, Самарский регион сотрясают протестные митинги против отмены льгот самарским пенсионерам, ветеранам, инвалидам и за отставку губернатора Николая Меркушкина.

В Самаре 2 апреля прошел четвертый с начала 2017 года митинг, на который пришли около 4 тыс. граждан. Протестные акции проходили на окраине Самары — у Дворца спорта авиационного завода на Безымянке.