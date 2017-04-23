Симферополь, 23 апреля, 2017, 18:52 — ИА Регнум. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за сильного ветра. Об этом сообщает в воскресенье, 23 апреля, Главное управление МЧС России по Республике Крым.

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«23 марта работа Керченской паромной переправы была приостановлена в связи с ухудшением погодных условий (ветер)», — говорится в сообщении.

МЧС России рекомендует автомобилистам и пассажирам воздержаться от поездок на переправу до улучшения погодных условий.

Напомним, у Крыма пока нет прямой связи с материковой частью России. На полуостров можно попасть либо пассажирским самолетом, либо через паромную переправу.

В настоящий момент идет строительство моста через Керченский пролив, через который будет организовано железнодорожное и автомобильное движение.