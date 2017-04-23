Рим, 23 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Результат матча за третье место в женской волейбольной Лиги чемпионов, сыгранного 23 апреля московским «Динамо» в Италии в рамках «Финала четырёх».

(сс) TaniaVdB Волейбол

[[[flag-ru]]] «Динамо» (Москва) — [[[flag-tr]]] «Экзачибаси» (Турция) 1:3 (19:25 25:19 23:25 22:25)

Теперь москвички 28 и 29 в Казани продолжат борьбу за первое место в российской женской волейбольной Суперлиге, где после двух первых матчей в Москве счёт в серии против «Динамо-Казани» равный, 1:1.

Победительницами Лиги чемпионов стали волейболистки турецкой команды «Вакыфбанк», которые в финальном матче переиграли итальянскую «Чонельяно» со счётом 3:0 (25:19 25:13 25:23).