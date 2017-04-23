Рим, 23 апреля, 2017, 18:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Лацио» на своем поле разгромил «Палермо» в матче тридцать третьего тура итальянской Серии А. Встреча, прошедшая на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 6:2.

(сс) JeppeSmedNielsen Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Бальд Кейт (хет-трик), Чиро Иммобиле (дубль) и Лука Крекко. У гостей дубль на счету Андреа Рисполи.

После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Лацио» занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 64 очка. Клуб «Палермо», набравший 16 баллов, находится на девятнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Лацио» (Рим) — «Палермо» (Палермо) — 6:2 (5:0).

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