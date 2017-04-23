Москва, 23 апреля, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Инцидент с подрывом автомобиля ОБСЕ будет изучен на встрече Контактной группы по урегулированию ситуации на Украине 26 апреля. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 апреля, об этом сообщил полпред РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine Мониторинговая миссия ОБСЕ

«Инцидент будет пристально изучен на предстоящей в среду, 26 апреля встрече Контактной группы», — сказал он.

«Это возмутительное происшествие. Скорблю о гибели миротворца, искренне соболезную родным и близким погибшего, его коллегам, всей миссии ОБСЕ», — отметил Грызлов.

По его словам, автомобиль СММ ОБСЕ не был адресатом этой диверсии, он отклонился от маршрута. «Остается только представить, что было бы, если бы это был обычный, никак не защищенный автомобиль гражданских лиц», — добавил Грызлов.

Легковой автомобиль наблюдателей ОБСЕ подорвался на фугасе в окрестностях Луганска 23 апреля. В результате происшествия погиб один представитель миссии, еще один получил ранение. Спецслужбы МГБ ЛНР считают, что в отношении наблюдателей ОБСЕ был совершен теракт.