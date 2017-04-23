Париж, 23 апреля, 2017, 17:59 — ИА Регнум.

Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен лидируют в первом туре президентских выборов по состоянию на 12:00 по парижскому времени (13:00 мск). Такие данные exit poll представляет бельгийский телеканал RTBF.

Эммануэль Макрон

По предварительным данным, Макрон набирает 24% голосов, Ле Пен — 22%. Третье место занимает кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийон (20,5%).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 апреля во Франции стартовал первый тур президентских выборов. По всей стране в 8:00 (9:00 мск) открылись 66 500 избирательных участков для голосования.

Большинство избирательных участков закроются в 19:00 (20:00 мск). При этом французское законодательство допускает, что местные власти могут продлить работу избирательных участков ещё на один час, если того потребует необходимость.

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