Самара, 23 апреля, 2017, 17:38 — ИА Регнум. Футболисты «Крыльев Советов» на своем поле сыграли вничью с казанским «Рубином» в матче двадцать четвертого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Металлург» в Самаре, завершилась со счетом 0:0.

(сс) AnnRos Футбол

Футболисты обеих команд имели несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

После двадцати четырех матчей в чемпионате России «Рубин» пока занимает одиннадцатое место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков. Клуб «Крылья Советов», набравший 21 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат России. 24-й тур

«Крылья Советов» (Самара) — «Рубин» (Казань) — 0:0.

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