Рим, 23 апреля, 2017, 16:41 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Сассуоло» на своем поле сыграл вничью с «Наполи» в матче тридцать третьего тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 23 апреля на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-Эмилии, завершилась со счетом 2:2.

(сс) AnnRos Футбол

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Доменико Берарди и Лука Маццителли. У гостей мячи забили Дрис Мертенс и Аркадиуш Милик.

После тридцати трех матчей в чемпионате Италии «Наполи» пока находится на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 71 очко. Клуб «Сассуоло», набравший 36 баллов, находится на четырнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. Серия А. 33-й тур

«Сассуоло» (Сассуоло) — «Наполи» (Неаполь) — 2:2.

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