Дамаск, 23 апреля, 2017, 16:27 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гуттериш поздравил законного президента Сирии Башара Асадад с 71-й годовщиной независимости его страны. Об этом 23 апреля 2017 года сообщает агентство SANA.

Fabio Rodrigues Pozzebom Башар Асад

В Сирии 17 апреля отметили 71-ю годовщину независимости страны.

Страна стала независимой 17 апреля 1946 года, когда французские войска под давлением СССР покинули свою бывшую колонию.

«Я выражаю надежду на то, что ваша страна внесёт свой эффективный вклад в укрепление ООН и продвижение наших совместных усилий по защите мира и прав человека», — сказано в поздравлении генсека Всемирной организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня в Дамаске проходит расширенный пленум сирийской правящей партии Арабского социалистического возрождения (БААС).