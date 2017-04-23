Калуга, 23 апреля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Наспех проработанная инициатива депутатов законодательного собрания Калужской области ограничить деятельность управляющих компаний, не исполняющих обязанности по расчетам с ресурсоснабжающими организациями за поставленные коммунальные услуги фактически похоронит развивающийся рынок услуг по управлению недвижимости. Об этом заявил 23 апреля 2017 года в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист из Калуги Владимир Житов.

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По его мнению, в калужском регионе столь спонтанное решение парламентариев может усилить тенденцию монополизации рынка коммунальных услуг в пользу предприятий, аффинированных с провластными структурами. В свою очередь, это, несомненно, приведёт к дальнейшему снижению конкуренции и качеству этих услуг.

Экономист Житов считает, что, «к появлению законодательной инициативы калужских парламентариев подтолкнула непростая ситуация с расчетами управляющих компаний с ресурсоснабжающими организациями. Это также привело к внесении в Государственную Думу РФ, проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 193 и 199 Жилищного кодекса Российской Федерации. Депутаты наивно полагают, что принятие данного законопроекта позволит повысить уровень ответственности управляющих организаций и улучшит качество их работы. Однако, на самом деле, это не так».

«В настоящее время, лишь единицы управляющих компаний Калужской области не имеют задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями. Это, в основном, те компании, которые преобразовались из МУПов в частные компании и имеющие в обслуживании стартовый объём площадей не менее 350−400 тыс. квадратных метров жилищного фонда. Именно с такого уровня количества обслуживаемых площадей, при установленном уровне региональных тарифов и на жилищные услуги, деятельность этих компаний становится относительно рентабельной. Как показывает анализ, из 79 управляющих компаний, в среднем в Калуге на одну УК приходится 99 тыс. квадратных метра жилфонда.

Очевидно, что прежде чем выходить на федеральный уровень, необходимо проанализировать доступность и обоснованность тарифов на энергоресурсы в области и эффективность работы сбытовых компаний, как по электроэнергии, так и по газу, а также обоснованность и адекватность последних инициатив федеральных законодателей о переводе коммунальных платежей за ОДН МКД, в категорию жилищных услуг. Этот факт по сути, и является, актом необоснованного перекладывания функций энергосбыта, оплачиваемых региональному гарантирующему поставщику электроэнергии в сбытовой надбавке в части энергоинспекционной работы с потребителями, на плечи УК, затраты по которым у них не имеют источников финансирования, тем более что платежи по электроэнергии от собственников помещений поступают напрямую сбытовой компании. Вот почему, считаю решение калужских законодателей об ограничении деятельности УК правовым и экономическим абсурдом», — подчеркнул Житов.

По словам калужского экономиста, фактически законодатели, неправомерно обязали УК нести убытки за неплатежи третьих лиц-собственников жилых помещений, при отсутствии у них признаков договорных отношений с конечными потребителями по этому ресурсу: «Проблемы ОДН, это в основном небалансы, связанные с отсутствием системы учёта, которую должны были обеспечить электроснабжающие организации через установку автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АИСКУЭ), позволяющей одномоментное снимание показаний, как общедомового так и поквартирных приборов учёта».

«Ситуацию также обостряет ненормативное состояние электросетей (поквартирных приборов учёта), которые приводят к сверхнормативным потерям и безучётное потребление недобросовестных собственников помещений. Но если за газ жители платят напрямую поставщику и этот ресурс не участвует в расчётах за ОДН между УК и ресурсоснабжающими организациями, то по платежам за электроэнергию пострадавшей стороной, при новом алгоритме расчётов, оказались УК. Не случайно, на всех совещаниях властями региона, на мой взгляд необоснованно, безапелляционно виновной стороной объявляются УК и потребители, и почему-то не даётся никакой оценке эффективности работы энергосбытовым компаниям и тарифной политике регионального тарифного регулятора, деятельность которых неоднократно подвергалась обоснованной критике со стороны надзорных, экспертных и общественных органов», — считает эксперт.

«В рейтинге газеты «Известия» по тарифам на электроэнергию для населения по регионам России, Калужская область по уровню тарифов на электроэнергию (4,23 руб/кВтч) на 2017 год занимает 71 место среди 85 регионов РФ. Выше тарифы только в Москве и Московской области, а так же в основном в регионах Крайнего Севера, где и доходы населения значительно выше. Темпы роста тарифов на электроэнергию и газ за время реформы электроэнергетики и газоснабжения в Калужской области одни из самых высоких в стране и в разы превышают индекс инфляции по региональной составляющей, ответственность за которую, на мой взгляд, несёт региональное правительство. В части сбытовой надбавки и транспортировки по региональным сетям с учётом инвестиционной надбавки. Об этом, неоднократно экспертами доводилось до руководства регионом», — заяаил Житов.

По его словам, очевидно, что основной проблемой неплатежей является недоступность тарифов для областных потребителей, оценку которой должен давать региональный регулятор тарифов ежегодно: «К сожалению, он при установлении тарифов этого не делает. При этом финансовое состояние регионального гарантирующего поставщика электроэнергии не отвечает требованиям и критериям установленным постановлением соотвествующими руководящими документами. Всю просроченную задолженность сбытовики закладывает в последующую сбытовую надбавку и перекладывает свою неэффективную работу на добросовестных потребителей. Огромная дебиторская и кредиторская задолженность говорит о том, что региональный гарантирующий поставщик неэффективно выполняет энергосбытовые функции. Контроль за этим, так же должен осуществлять региональный тарифный регулятор».

Владимир Житов уверен, что депутатам областного парламента необходимо отозвать законодательную инициативу в части проекта федерального закона «О внесении изменений в статьи 193 и 199 Жилищного кодекса Российской Федерации», как юридически и экономически не обоснованную.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на середину марта 2017 года задолженность Калужской области за поставку природного газа и электричества составляла 4,23 миллиарда рублей. Просроченная задолженность за электроэнергию по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличилась и составила 206 миллионов рублей.

Общая сумма задолженности ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила сумму в 2,37 млрд рублей. Одновременно просроченная задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» превысила 1,5 млрд рублей. На 62% выросла задолженность за потребленный природный газ и составила 586 млн рублей.

Ранее калужский губернатор Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищение.