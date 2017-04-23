Калуга, 23 апреля, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Калужское предприятие ООО «Гольмар-ГРУПП+» производит сброс сточных вод с производственной площадки в безымянный ручей, левый приток реки Дырочная. Сточные воды имеют серый оттенок и характерный гнилостный запах. Об этом 23 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM помощник прокурора Жуковского района Калужской области Вероника Володина.

Komi-news.ru Выброс сточных вод

По ее словам, предприятие грубо нарушает условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами, а также несвоевременно предоставляет сведения по налогу на добычу подземных вод и их объемам.

По результатам проверки прокурор возбудил в отношении ООО «Гольмар ГРУПП+» и ее генерального директора дела об административном правонарушении, а управление Росприроднадзора по Калужской области оштрафовало коммерсантов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, жители города Белоусово Жуковского района обратились с коллективной жалобой к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову.

Выяснялось, что в реку Дырочная сбрасывают промышленные отходы сразу несколько производственных компаний. По словам белоусовцев, воду из чистой когда-то реки теперь нельзя ни то что пить, а даже просто находиться с ней рядом — такой зловонный запах она источает.