Владикавказ, 23 апреля, 2017, 12:38 — ИА Регнум. После урагана и схода лавин в Северной Осетии вся Южная Осетия оказалась без электроснабжения. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя межрегиональной распределительной сетевой компании Северного Кавказа.

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Сообщается, что в горах Кавказа сошло много лавин, а также был ураганный ветер, которые повредили линии электропередач. Вся Южная Осетия на данный момент обесточена.

Все силы республики и аварийные службы Северной Осетии направлены на ликвидацию последствий стихии.