Конотоп, Украина, 23 апреля, 2017, 12:41 — ИА Регнум. Российскую певицу Лолиту Милявскую не пустили на Украину. Об этом сама исполнительница сообщила на своей странице в Facebook сегодня, 23 апреля.

IraNata Лолита Милявская

«Как вы думаете, где я? Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу навестить своего ребёнка, который заболел, потому что мне запрещён въезд на Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд», — сообщила Милявская в короткой видеозаписи, которую разместила на своей странице в Facebook.

Певица пояснила, что ей теперь запрещен въезд на Украину из-за того, что она в 2015 году посещала Крым.

Стоит отметить, что Милявская является уроженкой Украины. В Киеве живет её мать и дочь Ева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские власти продолжают считать Крым своей территорией и не признают результаты референдума, прошедшего на полуострове в 2014 году после государственного переворота в Киеве.

Тогда крымчане, несогласные с насильственным захватом власти в Киеве, провели референдум, по результатам которого Крым и Севастополь вышли из состава Украины и вернулись в состав Российской Федерации.

Тем не менее, Украина требует, чтобы все те, кто въезжает на территорию Крыма, делали это исключительно через украинскую территорию и по специальному разрешению. Если же въезд на территорию Крыма был осуществлен через территорию России (самолетом или через Керченскую паромную переправу), то украинские власти могут запретить такому путешественнику въезжать на территорию Украины.