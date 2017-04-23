Астрахань, 23 апреля, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки и автобуса произошло в Астрахани. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщают местные СМИ.

Кадр видео с сайта youtube.com канала «Астра Новости» Место аварии

Сообщается, что около 10:00 (9:00 мск) в астраханском микрорайоне Бабаевский водитель маршрутной «Газели» N30 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом марки ЛиАЗ, следовавшим по тому же маршруту.

В результате столкновения пострадали восемь человек.

По предварительным данным, причиной столкновения стало лопнувшее колесо у «Газели».

На месте ДТП работают сотрудники полиции и специалисты Центра медицины катастроф.