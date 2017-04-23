Симферополь, 23 апреля, 2017, 10:42 — ИА Регнум. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба крымского управления МЧС.

Алексей Боголюбов. Шторм

Сообщается, что полуостров вскоре накроют дожди, сопровождаемые сильным ветром. В горах пойдет снег.

Ранее МЧС уже предупреждало о надвигающихся на Крым заморозках ночью и утром 23, 24 и 25 апреля.

«Во вторую половину дня 23 и сутки 24 апреля в Крыму ожидаются сильные дожди, в горах со снегом, местами очень сильные осадки, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 20−25 м/с», — сказано в сообщении МЧС.

Спасатели просят местных жителей и туристов соблюдать правила безопасности.