Южно-Сахалинск, 23 апреля, 2017, 10:39 — ИА Регнум. В южной части острова Сахалин произошло землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Флаг Сахалинской области

Сообщается, что землетрясение было зафиксировано в 17:37 по местному времени (9:37 мск).

Эпицентр подземных толчков находился в 34 километрах к юго-востоку от села Шебунино. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

Информация о жертвах или разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.