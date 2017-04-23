Пласт, Челябинская область, 23 апреля, 2017, 10:23 — ИА Регнум. На золотом руднике в Челябинской области произошло обрушение — погибли двое шахтеров. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Челябинской области.

Диего Ривера. Вход в шахту. 1923

Обрушение произошло на шахте «Центральная» ОАО «Южуралзолото Группа Компаний».

По предварительным данным, при обвале породы в шахте смертельные травмы получили двое рабочих. Ещё один шахтер доставлен с травмами в больницу.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.