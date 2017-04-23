Пхеньян, 23 апреля, 2017, 10:14 — ИА Регнум. Власти Корейской Народно-Демократической Республики задержали гражданина США, который занимался организацией поставок гуманитарной помощи в страну. Об этом 23 апреля 2017 года сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап» со ссылкой на анонимные источники.

ThePixelman Арест

Сообщается, что гражданин США по фамилии Ким (имя не называется) был арестован северокорейскими правоохранительными органами. По данным южнокорейским СМИ он работал профессором в Яньбяньском университете, а затем стал заниматься организацией поставок гуманитарной помощи КНДР.

Уточняется, что Ким находился в Северной Корее около месяца и был арестован в аэропорту, когда собирался вылететь в США. Причины ареста неизвестны.

Агентство «Рёнхап» утверждает, что это уже третий гражданин США, арестованный в КНДР за последнее время.

В марте 2017 года северокорейский суд приговорил американского студента Отто-Фредерика Уормбиера к 15 годам лишения свободы за «враждебные действия». Вина Уормбиера заключается в том, что он сорвал плакат пропагандистского содержания в гостинице.

На суде гражданин США заявил, что это «преступление» стало самой страшной ошибкой в его жизни.

Другой гражданин США корейского происхождения — пастор Ким Дон Чхоль был арестован в КНДР в октябре 2016 года за то, что получил флешку с секретной информацией о ядерной программе КНДР. Его приговорили к пожизненному заключению.