Париж, 23 апреля, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Во Франции 23 апреля 2017 года начался первый тур президентских выборов. По всей стране в 8:00 (9:00 мск) открылись 66,5 тыс. избирательных участков для голосования.

Морис Утрилло. Сен-Доминик-стрит и Эйфелева башня. 1937-1938

Большинство избирательных участков закроются в 19:00 (20:00 мск). При этом французское законодательство допускает, что местные власти могут продлить работу избирательных участков ещё на один час, если того потребует необходимость. Крайний срок закрытия участков — 20:00 (21:00 мск).

Чтобы минимизировать утечки в социальные сети и СМИ, которые могут повлиять на завершающую часть голосования, французские власти приняли решение сдвинуть время закрытия избирательных участков в крупных городах на один час — до 20:00 (21:00 мск).

Для обеспечения безопасности на выборов власти задействовали более 50 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

На нынешних президентских выборах сложилась довольно беспрецедентная для Франции ситуация — целых четыре фаворита в первом туре. Согласно социологическим опросам, четыре кандидата имеют реальный шанс попасть во второй тур выборов, где будет определен президента.

Фаворитами являются: лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен; основатель движения «Вперед», ставленник действующего президента Франсуа Олланда Эммануэль Макрон; кандидат от крупнейшей оппозиционной партии «Республиканцы» Франсуа Фийон; и лидер «Непокорившейся Франции», политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон.

Все они имеют шансы попасть во второй тур выборов. При этом эксперты указывают, что социологи могут ошибаться в оценках рейтинга Ле Пен, так как большая часть её сторонников не взаимодействуют со СМИ и не сидит в Интернете, где в основном и проводятся соцопросы. Таким образом, число сторонников Ле Пен может оказаться больше, чем показывают соцопросы.

В любом случае, борьба будет жесткой.