Административное здание горит в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 23 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга горит административное здание. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщается, что пожар произошел в доме №86 по улице Морская. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:01. На данный момент огонь полыхает на площади в 100 квадратных метров.
«В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании на 3-ем этаже горит обстановка на площади 100 квадратных метров», — сказано в сообщении МЧС.
В 6:20 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до уровня №1БИС.
Для ликвидации возгорания задействованы 32 спасателя при восьми единицах техники.
Сведения о жертвах или пострадавших пока не поступали.