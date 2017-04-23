Санкт-Петербург, 23 апреля, 2017, 08:06 — ИА Регнум.

В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга горит административное здание. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

140298 Пламя огня

Сообщается, что пожар произошел в доме №86 по улице Морская. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 6:01. На данный момент огонь полыхает на площади в 100 квадратных метров.

«В разноуровневом 2-х, 3-х этажном административном здании на 3-ем этаже горит обстановка на площади 100 квадратных метров», — сказано в сообщении МЧС.

В 6:20 из-за угрозы распространения огня ранг пожара повышен до уровня №1БИС.

Для ликвидации возгорания задействованы 32 спасателя при восьми единицах техники.

Сведения о жертвах или пострадавших пока не поступали.