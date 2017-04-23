Вальпараисо, Чили, 23 апреля, 2017, 07:10 — ИА Регнум.

Мощное землетрясение произошло у берегов Чили 22 апреля. Его магнитуда составила 5,9 единицы, сообщает Геологическая служба США.

Martin Luff Последствия землетрясения

Подземные толчки были зафиксированы в 23:36 (05:36 мск 23 апреля) на расстоянии 42 км от прибрежного чилийского города Вальпараисо, численность населения которого составляет более 284 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Как стало известно, в течение 20 минут после основного точка последовала серия из четырех афтерштоков, магнитуда которых колебалась от 4,8 до 4,9 единицы. Очаги повторных колебаний фиксировались на глубине от 5 до 21 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях отсутствует. Об угрозе цунами не сообщалось.