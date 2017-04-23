Кызыл, 23 апреля, 2017, 05:42 — ИА Регнум. В Туве произошло землетрясение. К юго-востоку от Кызыла сейсмологи зафиксировали подземный толчок магнитудой 4,3. Об этом сообщили в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН.

Yaelo Землетрясение

Отмечается, что интенсивность сотрясений в эпицентре достигает 5,3 баллов по шкале MSK-64. Кардиналы эпицентра землетрясения — 50.94° северной широты и 96.12° восточной долготы, согласно данным Геофизической службы.

Напомним, что одно из самых сильных землетрясений в Туве произошло ночью 27 декабря 2011 года. Тогда подземные толчки были магнитудой 6,6. Эпицентр, сила толчков достигла 8−9 баллов, находился примерно в ста километрах от столицы Тувы Кызыла.

Из-за землетрясения более 10 тыс. человек в Каа-Хемском кожжуне остались без электричества в ночь с 27 на 28 декабря. К утру работу подстанций удалось восстановить почти во всём регионе. Кроме того, землетрясение не привело ни к жертвам, ни к серьезным разрушениям. Ущерб, нанесённый Республике Хакасия, оценили в 5 млрд рублей.