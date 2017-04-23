Мюнхен, Германия, 23 апреля, 2017, 03:57 — ИА Регнум. Европейский союз должен прекратить вести переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. С таким заявлением выступил глава министерства внутренних дел федеральной земли Бавария Иоахим Херрманн, передает Bild.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

Херрманн обратил внимание на то, что уже давно пришло время, чтобы Евросоюз перестал вести переговоры с турецкой стороной о вступлении в объединение. Необходимо прекратить делать паузы, приостанавливать этот процесс.

«Прекратить!», — заявил глава МВД Баварии.

Причина, по словам министра, заключается в том, что пока у власти в стране находится Реджеп Тайип Эрдоган, у Европейского союза и Турции не появятся общие перспективы.

На минувшей неделе турецкий лидер заявил, что в стране может быть проведен референдум по вопросу необходимости вступления в Евросоюз. Эрдоган сказал, что воля народа должна найти своё выражение в этом вопросе.

Причем насчет референдума о членстве Турции в ЕС, Эрдоган говорит уже не в первый раз. Также 17 апреля он призвал наблюдателей ОБСЕ «знать своё место», заявив, что в Анкаре будет игнорировать любые выводы наблюдателей ОБСЕ о прошедшем конституционном референдуме.