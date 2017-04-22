Возбуждено дело по факту убийства военного РФ в Армении
Ереван, 22 апреля, 2017, 22:39 — ИА Регнум. По факту убийства 21-летнего российского военнослужащего в армянском городе Гюмри возбуждено уголовное дело. Об этом, как передает Sputnik, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.
«Уголовное дело возбуждено по признакам статьи 104 Уголовного кодекса (убийство)», — говорится в сообщении.
Личность убитого установлена, им оказался военнослужащий-контрактник 102-й российской военной базы Дмитрий Ялпаев. Подозреваемый в совершении данного преступления, задержанный по «горячим следам» в городе Гюмри, в ближайшее время должен быть направлен на психиатрическую экспертизу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, тело мужчины в форме российского военнослужащего было обнаружено возле магазина на Курской площади в армянском городе Гюмри 22 апреля. По предварительным данным, убийство было совершено на бытовой почве.
Минобороны РФ официально подтвердило гибель российского военного в Армении.
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