Одесса, Украина, 22 апреля, 2017, 21:48 — ИА Регнум. В Суворовском районе Одессы на рынке произошел крупный пожар. Об этом сообщает местное издание «Таймер».

Mil.ru Пожаротушение

«В промтоварных рядах рынка «Северный» возник масштабный пожар, — говорится в сообщении. — Вспыхнув в одном из торговых павильонов, пламя быстро распространилось на соседние».

Отмечается, что 11 пожарных машин были привлечены к операции по тушению пожара, площадь которого составила несколько сотен квадратных метров.

«К 19:20 пожар удалось локализовать, а к 20:00 — ликвидировать», — говорится в сообщении.

По последним данным, в результате ЧП пострадали двое сотрудников полиции, которые получили отравление угарным газом.

В настоящее время выясняются причины возгорания.