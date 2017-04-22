Ереван, 22 апреля, 2017, 20:38 — ИА Регнум. Мужчина, подозреваемый в убийстве военнослужащего 102-й российской базы в армянском городе Гюмри, страдает психическими заболеваниями. Об этом, как передает «Первый канал», сообщили в полиции Армении.

Shamshyan.com На месте преступления в Гюмри

«Убийство совершено на бытовой почве, подозреваемый уже задержан, — говорится в сообщении. — Он страдает психическими заболеваниями и из-за своего неадекватного поведения уже проходил по ряду уголовных дел».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в армянском городе Гюмри возле магазина на Курской площади было обнаружено тело мужчины в форме российского военнослужащего. По предварительным данным, погибшим является военнослужащий-контрактник Дмитрий Лапаев.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Читайте также: В Армении убили российского военнослужащего