Париж, 22 апреля, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В Париже на Елисейских полях проходит акция протеста жен полицейских, которые выступают против роста насилия во Франции. Об этом сообщает в субботу, 22 апреля, телерадиокомпания ВВС.

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«Непосредственной причиной протестов стала недавняя гибель в Париже полицейского Хавье Жугеле, убитого двумя выстрелами в голову», — говорится в сообщении.

Группа «Разгневанных жен полицейских», состоящая из более сотни женщин, прошла маршем через центр столицы.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 20 апреля неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам полиции в районе Елисейских полей в Париже. В результате инцидента погиб один сотрудник полиции, еще двое получили ранения. Злоумышленник был нейтрализован.

Глава Франции Франсуа Олланд выразил уверенность, что нападение «связано с терроризмом».

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