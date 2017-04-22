Пермь, 22 апреля, 2017, 19:11 — ИА Регнум.

Самолет Boeing-737−800, выполнявший рейс по маршруту Москва — Иркутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Перми из-за плохого самочувствия пассажирки. Об этом сообщает «МИР 24».

lukasbieri Стюардесса оказывает помощь

«Инцидент произошел всего спустя час после вылета из Москвы, — говорится в сообщении. — 65-летняя женщина потеряла сознание из-за поднявшегося давления».

По счастливому стечению обстоятельств на борту воздушного судна были медики, которые оказали первую квалифицированную медицинскую помощь пассажирке.

Командир пассажирского самолета принял решение приземлиться в Перми. Бригада скорой помощи, прибывшая в аэропорт, госпитализировала пассажирку.

Другие подробности пока неизвестны.