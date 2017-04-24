Москва, 24 апреля, 2017, 03:30 — ИА Регнум.

Пейзаж как искусство изображения природы проходит в XVIII веке путь от служебной роли декорации для действий героев картины до несущего самостоятельную смысловую нагрузку элемента. Вопрос о взаимоотношении человека и природы, поднятый философами-просветителями, вызвал многочисленные попытки ответа на него со стороны культуры и быта. О творчестве Семена Щедрина рассуждает в своей статье Игорь Юдкевич, постоянный автор ИА REGNUM.

Семён Щедрин. Вид на Каменноостровский дворец и плашкоутный мост через Большую Невку со стороны Строгановской набережной. 1803

В быте дворянского сословия это выразилось в переходе от регулярных парков к ландшафтным, а в предпочтениях изобразительного искусства — отход от парадности к большей естественности. Эта европейская тенденция не оставила равнодушным и русское дворянство, особенно окружение императрицы Екатерины II, мыслящей себя «просвещённой монархиней».

Семен Щедрин, еще в ранней юности обнаруживший талант художника, был отправлен по рекомендации Академии художеств в Париж и Рим именно с целью перенять новые веяния в изобразительном искусстве и достижения европейских мастеров. С этой задачей он прекрасно справился, чему свидетельство — его замечательные полотна, донесшие до нас пейзажи, архитектуру и людей XVIII века.

Как писал о нем «Памятник искусства» в 1843 году, когда работы Щедрина прошли главную проверку — временем: «Прекрасный выбор пунктов, глубина перспективы, прозрачность воздуха, согласие и последовательность тонов, верность освещения и редкая тщательность работы отличают произведения этого прекрасного пейзажиста и побуждают причислить его к лучшим нашим художникам прошлого (XVIII) столетия…»

Статью, посвященную творчеству этого замечательного художника блистательной екатерининской поры, читайте в статье: «Эволюция русского пейзажа. Творчество Семена Щедрина»

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