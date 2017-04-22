Мадрид, 22 апреля, 2017, 19:04 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «Эль-Мадригал» был разыгран матч 33-тура испанской Преьмер-лиги между командами «Вилярреал» и «Леганес». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «желтой субмарины».

Andy03 Футбол

На экваторе второго тайма форвард сборной ДР Конго Седрик Бакамбу открыл счет ударом в дальний угол после ассиста Роберто Сольдадо — 1:0.

На 90-й минуте испанский форвард Мигель Анхель Герреро сравнял счет — 1:1.

Через 3 минуты Бакамбу оформил дубль и вырвал победу для «желтой субмарины» — 2:1.

Статистика матча («Вильярреал"/"Леганес»)

Удары 10/6

Удары в створ 5/4

Владение 54%/46%

Фолы 10/18

На данный момент «желтая субмарина» идет на 5-м месте с 57-ю очками. «Леганес» остался на 17-й строчке с 27-ю очками.

Составы на матч:

«Вильярреал»: Фернандес, Марио, Мусаккио, Коста, Гонсалес, Тригерос, Сансоне, Сориано, Сансоне, Сольдадо, Бакамбу.

«Леганес»: Эррерин, Бустинза, Диас, Инсуа, Сиовас, Габриэл, Моран, Лопес, Герреро, Невес.

Главный арбитр матча: Сантьяго Хайме.

Предупреждения: Мусаккио — 65, Бустинза — 73, Моран — 85, Сиовас — 90+3.

Голы: Бакамбу 68 — 1:0, Герреро 90 — 1:1, Бакамбу 90+3 — 2:1.