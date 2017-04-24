Вашингтон, 24 апреля, 2017, 04:04 — ИА Регнум. Переговоры Лаврова и Тиллерсона, прошедшие в Москве, имели своей целью нормализацию отношений России и США. О том, какое впечатление произвел результат переговоров, рассказывает Владимир Добрынин, постоянный автор ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В этом была острая необходимость, учитывая общий накал страстей, вызванный агрессией США. Ракетный удар по сирийской базе получил ответ в виде выхода России из меморандума о предотвращении инцидентов. Как должна выглядеть договоренность, никто не имел окончательного представления. Но, судя по всему, западное политическое сообщество ожидало жесткого ультиматума, который будет предъявлен России. Но этого не случилось.

Теперь опять слышатся тревожные возгласы тех, кто хотел бы более агрессивного продолжения и без того опасного прецедента. А управляемость Трампа, похоже, начала вызывать сомнение у западных экспертов. Статья на тему «хитрого плана Трампа» размещена в британской The Independent Мэри Дежевски. В этой статье автор доказывает, что вся агрессивная риторика Трампа — это дымовая завеса, скрываясь за которой, американский президент может продолжить налаживание отношений с Москвой, не опасаясь давления со стороны оппозиции. А в оппозицию к Трампу на данный момент встала чуть ли не подавляющая часть политического истеблишмента США.

В подтверждение своих слов журналистка приводит тот факт, что на встрече с Лавровым Тиллерсон не обвинил Россию в химической атаке, хотя многие мировые СМИ этого ожидали. Кроме того, не были введены дополнительные санкции, Путин восстановил действие меморандума о предотвращении инцидентов. И, самое ужасное для политических «ястребов», было запланировано создание двусторонней рабочей группы экспертов и дипломатов для рассмотрения существующих разногласий и поиска путей их решения. Все перечисленное сводит на нет ожидания тех, кто делал ставку на наращивание напряженности вокруг Сирии. Но одновременно отодвигает риск ядерной войны, не правда ли?

Подробности читайте в статье: Не верьте Трампу: он не собирается отворачиваться от Москвы

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