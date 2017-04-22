Лондон, 22 апреля, 2017, 18:51 — ИА Регнум. 22 апреля на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 34-тура Английской Футбольной Премьер-лиги между командами «Вест Хэм» и «Эвертон». Матч завершился со счетом 0:0.

Andy03 Футбол

Статистика матча («Вест Хэм"/"Эвертон»)

Удары 10/4

Удары в створ 4/0

Владение 45%55%

Фолы 9/14

На данный момент «молотобойцев» идут на 12-м месте с 12-м месте. «Ириски» поднялись на 6-е место, набрав 6 очков.

Составы на матч:

«Вест Хэм»: Адриан, Рид, Коллинз, Фонте, Нортвейт, Куяте, Масуаку, Фернандеш, Ланцини, Айю, Кальери.

«Эвертон»: Стекелендург, Бейнс, Уильямс, Джагелка, Холтгейт, Шнайдерлен, Гейе, Дэвис, Баркли, Лукаку, Миралас.

Главный арбитр матча: Роджер Ист.

Предупреждения: Гейе — 27, Фернандеш — 33, Уильямс — 61, Барри — 67, Фонте — 76.