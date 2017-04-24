Ватикан, 24 апреля, 2017, 04:40 — ИА Регнум. 18 апреля 1870 года на I Ватиканском соборе был принят догмат о непогрешимости Папы Римского. О некоторых исторических особенностях восприятия термина «непогрешимости» рассуждает в своей статье Елена Ханенкова, постоянный автор ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Непогрешимость папы

На теме «непогрешимости папы Римского», имеющей в понимании приверженца протестантизма или православия иронический оттенок, построена масса спекуляций, по большей части не имеющих отношения к богословию.

Современные католические эксперты могли бы ответить на эти спекуляции так: «Сам термин ex cathedra определяет, что римский первосвященник озвучивает соборное мнение католического согласия всех верующих». Такое понимание сразу отсекает возможность непогрешимости папы Римского по вопросам, связанным с футболом, погодой или даже особенностям воцерковления гомосексуалистов. Так какое же содержание остается в поле действия непогрешимости мнения, если принять такую логическую поправку? Остается только Догмат, основные принципы Веры.

Само по себе принятие такого принципа выразило стремление католической церкви к диалогу и поиску связи между догматом веры и живым содержанием повседневности, окружающей христианина. Представление о мире в сознании современного человека раздираемо несводимыми друг к другу противоречиями, которые постмодерн хочет примирить, простодушно разложив по принципу: вот в этом случае «крестик снимаем», а вот в этом случае «свечечку перед иконой ставим». Принцип непогрешимости соборного мнения, предполагающий поиск общей непререкаемой истины, это предложенный католической церковью способ преодоления вавилонского столпотворения. Как всеобщего взаимонепонимания, угрожающего современному человечеству.

Подробно о мнениях по поводу непогрешимости папы Римского читайте в статье: «Непогрешимость. Как это делается»

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