Анкара, 24 апреля, 2017, 02:02 — ИА Регнум. Полученные результаты референдума в Турции вызвали расхождение в оценке мировыми державами. О том, что это означает для развития дальнейших отношений Турции с крупнейшими игроками на политической арене, рассуждает редактор ИА REGNUM Станислав Тарасов.

Иван Шилов ИА REGNUM Ататюрк

Отношения с ЕС для Анкары становятся причиной дрейфа в сторону США. Попытки следовать европейским стандартам привели Турцию на грань автономизации отдельных регионов, чего Анкара категорически не желает. Референдум, передавший власть от парламента президенту, обозначил дальнейший отход от сближения с Европой в пользу неоосманской модели политического устройства Турции.

С другой стороны, сближение с США также оставляет для Эрдогана нерешенным курдский вопрос, грозящий отделением юго-восточных областей страны. Дальнейшее движение Турции по пути радикального отказа от принципов кемализма могжет привести ее в лагерь исламского теократизма. Но как в таком случае поведет себя светское население, составляющее почти половину избирателей?

Не исключено, что турецкой администрации придется бороться со светской оппозицией силовыми методами. А с «правого фланга» неоосманистской идеологии угрожают националистически настроенные граждане, например партия «Националистическое движение», до сих пор считавшаяся союзником правящей Партии справедливости и развития.

В преддверии нового выборного сезона в турецком политическом поле наблюдаются разнонаправленные тенденции, которые можно обозначить как «классический светский кемализм», «исламистский неоосманизм», «национализм агрессивного толка» и «федерализация». Какое же направление примет окончательный вектор, по которому двинется политическая система Турции?

Узнайте детали из статьи: «Крах Турецкой Республики: Ататюрк умер во второй раз»

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